فيديو. لإنعاش السكان في ظل الحر.. عمال الإطفاء يرشون الماء على السكان في هولندا

وقد تجمعت العائلات في حديقة للمشاركة في النشاط، حاملين مسدسات مائية، وذلك بعد دعوة نشرها رجال الإطفاء عبر "إنستغرام".

وجاء في المنشور: "أحضر مسدس الماء وملابس السباحة الخاصة بك، لأنك ستتبلل بالتأكيد".

وانضم العشرات من الأطفال والبالغين إلى هذه المعركة المرحة، يضحكون ويبرّدون أجسادهم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشاد مارتن، أحد سكان البلدة، بالخطوة قائلاً: "إنها فكرة جيدة جدًا منهم لمساعدتنا وتبريدنا وإمتاعنا في نفس الوقت".

تعاني معظم الدول الأوروبية من حرارة شديدة، أصدرت على إثرها السلطات تحذيرات صحية للسكان.