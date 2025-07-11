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يسير الجنود الإندونيسيون خلال بروفة العرض العسكري القادم ليوم الباستيل، الأربعاء 9 يوليو 2025، في جادة الشانزليزيه في باريس
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فيديو. تدريبات القوات الإندونيسية في باريس قبيل المشاركة في العرض العسكري ليوم الباستيل

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انضمت القوات الإندونيسية إلى القوات الدولية في وسط باريس يوم الأربعاء لإجراء بروفة قبل العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل في فرنسا يوم 14 يوليو.

تأتي مشاركة جاكارتا في العرض، عقب دعوة الرئيس وجهها الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي سيحل على باريس كضيف شرف، مما يعكس تعميق العلاقات العسكرية بين فرنسا وأكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.

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ويشارك أكثر من 500 من الأفراد العسكريين والشرطة الإندونيسيين، بما في ذلك فرقة موسيقية كاملة، حيث من المقرر أن يسيروا على طول شارع الشانزليزيه فيما وصفه الزعيمان بأنه تعاون تاريخي بين البلديْن.

يُقام العرض الذي يحيي سنويًا منذ عام 1880 ذكرى الثورة الفرنسية التي خلّدها اقتحام سجن الباستيل عام 1789.

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