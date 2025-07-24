فيديو. احتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفساد

ويمنح التشريع، الذي وقّعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا، الحكومة صلاحيات رقابية أكبر على المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO).

اعلان اعلان

ويرى منتقدوه أن ذلك قد يقوّض استقلالية الوكالتين ويخضع التحقيقات لسيطرة مكتب الرئيس.

وتُعدّ هذه الاحتجاجات، التي اندلعت شرارتها يوم الثلاثاء، الأكبر من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن العلاقة مع الحلفاء.

وقد تعهّد زيلينسكي بتقديم ضمانات جديدة إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة لاستعادة الثقة.