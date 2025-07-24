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المشاركون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد قانون يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في وسط كييف، أوكرانيا، الأربعاء، 23 يوليو 2025.
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فيديو. احتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفساد

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تجمّع آلاف الأوكرانيين، لليوم الثاني على التوالي، في العاصمة كييف ومدينة لفيف، احتجاجًا على قانون جديد مثير للجدل يقولون إنه يهدد استقلالية الهيئات الرئيسية لمكافحة الفساد.

ويمنح التشريع، الذي وقّعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا، الحكومة صلاحيات رقابية أكبر على المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO).

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ويرى منتقدوه أن ذلك قد يقوّض استقلالية الوكالتين ويخضع التحقيقات لسيطرة مكتب الرئيس.

وتُعدّ هذه الاحتجاجات، التي اندلعت شرارتها يوم الثلاثاء، الأكبر من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن العلاقة مع الحلفاء.

وقد تعهّد زيلينسكي بتقديم ضمانات جديدة إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة لاستعادة الثقة.

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