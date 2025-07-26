Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الناس التايلانديون الذين فروا من الاشتباكات بين الجنود التايلانديين والكمبوديين يلجأون في محافظة سورين، شمال شرق تايلاند، يوم الخميس، 24 يوليو 2025
No Comment

فيديو. لا مؤشرات على تراجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا.. أزمة نزوح وقتال مستمر

آخر تحديث:

أجبرت التوترات المتصاعدة على طول الحدود التايلاندية الكمبودية السكان على الفرار من منازلهم والبحث عن مأوى يوم الخميس حيث اندلعت اشتباكات دامية بالقرب من مواقع المعابد المتنازع عليها

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وأصيب 17 آخرون، وفقًا للسلطات التايلاندية، بعد اندلاع اشتباكات في مناطق متعددة على طول الحدود المتنازع عليها. وقد كان من بين الضحايا مدنيون لقوا حتفهم في محافظات سورين وسي ساكت وأوبون راتشاثاني.

وقد نقلت وسائل الإعلام التايلاندية مشاهد تظهر سكانًا يفرون من منازلهم للاحتماء في ملاجئ خرسانية تحت وقع دويّ الانفجارات. كما بدأت السلطات في إجلاء المجتمعات القريبة من الحدود.

تصاعدت التوترات بشكل حاد هذا الأسبوع بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المعابر الحدودية بين البلدين إثر انفجار ألغام أرضية أوقعت عدة جنود تايلانديين جرحى.

