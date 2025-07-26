فيديو. لا مؤشرات على تراجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا.. أزمة نزوح وقتال مستمر

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وأصيب 17 آخرون، وفقًا للسلطات التايلاندية، بعد اندلاع اشتباكات في مناطق متعددة على طول الحدود المتنازع عليها. وقد كان من بين الضحايا مدنيون لقوا حتفهم في محافظات سورين وسي ساكت وأوبون راتشاثاني.

وقد نقلت وسائل الإعلام التايلاندية مشاهد تظهر سكانًا يفرون من منازلهم للاحتماء في ملاجئ خرسانية تحت وقع دويّ الانفجارات. كما بدأت السلطات في إجلاء المجتمعات القريبة من الحدود.

تصاعدت التوترات بشكل حاد هذا الأسبوع بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المعابر الحدودية بين البلدين إثر انفجار ألغام أرضية أوقعت عدة جنود تايلانديين جرحى.