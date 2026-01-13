فيديو. احتجاجات متواصلة في مينيسوتا بعد إطلاق نار قاتل من قبل سلطات الهجرة الأميركية

نظم مئات الطلاب انسحابا جماعيا بعد ظهر الاثنين في مدرسة روزفلت الثانوية في مينيابوليس، حيث كانت عناصر من السلطات الاتحادية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الطلاب وأفراد الهيئة التدريسية قبل أقل من أسبوع.

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خطط الطلاب لمسار بطول ميلين انطلاقا من المدرسة وساروا حاملين لافتات، وتراوحت الشعارات بين "أبعدوا أيديكم عن مدرستي" و"ICE out" وصولا إلى "مرحبا بكم في "بانِم""، في إشارة إلى المجتمع الديستوبي في سلسلة "Hunger Games" الموجهة لليافعين.

"ماذا نريد؟ خروج "ICE"! متى نريده؟ الآن!" هتفوا.

ارتدى البالغون سترات عاكسة لإفساح الطريق أمام الطلاب.

وقد حضر كثير من الآباء والأمهات دعما لهم، وكان بعضهم يرتدي منتجات تحمل شعار روزفلت من أيامهم في المدرسة الثانوية.