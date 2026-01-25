فيديو. لقطات بطائرة مسيرة تظهر مدنا أمريكية مغطاة بالثلوج وكاسحات الثلج تعمل

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية مساء السبت إن ثلوجا كثيفة واسعة النطاق، وهطولا ممزوجا بالثلج ومطرا متجمدا، تهدد نحو 180 مليون شخص (أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة) على امتداد مسار يمتد من جنوب جبال الروكي إلى نيو إنغلاند.

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وأظهرت لقطات جوية من مدينة أوكلاهوما يوم الأحد الطرق والطرق السريعة وقد غطتها الثلوج، مع فرق الطوارئ تتعامل مع حوادث مرورية ناجمة عن تساقط كثيف للثلوج.

وعالج عمال وزارة النقل الطرق بمحلول ملحي، فيما دفعت كاسحات الثلوج الثلوج عن الطرق، بينما حذر خبراء الأرصاد الناس من الاستعداد لسلسلة من الأيام شديدة البرودة.