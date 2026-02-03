فيديو. سكان كييف يلجأون إلى محطات المترو مع استئناف الغارات الجوية الروسية

استيقظت أوكرانيا على تجدد الغارات الجوية الروسية خلال الليل، منهية وقفا وجيزا للقتال اتفقت عليه واشنطن وموسكو. في كييف، هرع السكان إلى محطات المترو مع دوي صفارات الإنذار واستمرار الهجمات لساعات. وقد دأبت شبكة المترو التي تعود إلى الحقبة السوفيتية على أداء دور مزدوج كمنشآت للدفاع المدني، إذ تُستخدم الأرصفة كمناطق للمبيت مع إتاحة الوصول إلى المياه والمراحيض خلال القصف الكثيف.

وقالت خدمات الطوارئ إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في العاصمة. واندلعت حرائق في عدة أحياء، بينها حريق في الطابق 26 من برج سكني في حي دارنيتسكي. وتعرضت مبانٍ أخرى لأضرار في شيفتشينكيفسكي ودنيبروفسكي، فيما تضررت محطة وقود وسيارات في بيتشيرسكي. وقد أُخمدت جميع الحرائق لاحقا.

وسُجّلت أيضا ضربات في خاركيف وسومي ودنيبرو، ما يبرز هشاشة الوقف المؤقت للقتال.