Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يحتمي الناس في محطة مترو تُستخدم كملجأ ضد القنابل، أثناء هجوم شنّته طائرات مسيّرة روسية في كييف.
No Comment

فيديو. سكان كييف يلجأون إلى محطات المترو مع استئناف الغارات الجوية الروسية

آخر تحديث:

تعرّضت أوكرانيا، ليلًا، لغارات جوية روسية جديدة أنهت فترة هدوء قصيرة، فيما لجأ سكان كييف إلى محطات المترو مع استمرار الهجمات لساعات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

استيقظت أوكرانيا على تجدد الغارات الجوية الروسية خلال الليل، منهية وقفا وجيزا للقتال اتفقت عليه واشنطن وموسكو. في كييف، هرع السكان إلى محطات المترو مع دوي صفارات الإنذار واستمرار الهجمات لساعات. وقد دأبت شبكة المترو التي تعود إلى الحقبة السوفيتية على أداء دور مزدوج كمنشآت للدفاع المدني، إذ تُستخدم الأرصفة كمناطق للمبيت مع إتاحة الوصول إلى المياه والمراحيض خلال القصف الكثيف.

وقالت خدمات الطوارئ إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في العاصمة. واندلعت حرائق في عدة أحياء، بينها حريق في الطابق 26 من برج سكني في حي دارنيتسكي. وتعرضت مبانٍ أخرى لأضرار في شيفتشينكيفسكي ودنيبروفسكي، فيما تضررت محطة وقود وسيارات في بيتشيرسكي. وقد أُخمدت جميع الحرائق لاحقا.

وسُجّلت أيضا ضربات في خاركيف وسومي ودنيبرو، ما يبرز هشاشة الوقف المؤقت للقتال.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان