فيديو. انهيار ثلجي في كاليفورنيا يودي بحياة ثمانية متزلجين

استعاد أفراد فرق الإنقاذ ثماني جثث إثر انهيار ثلجي وقع قرب بحيرة تاهو في سلسلة سييرا نيفادا بولاية كاليفورنيا، في أكثر الانهيارات الثلجية دموية في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 50 عاما. ولا يزال متزلج واحد في عداد المفقودين.

وقالت قائدة شرطة مقاطعة نيفادا شانان مون إن المهمة تحولت من البحث عن ناجين إلى انتشال الجثث. ونجا ستة آخرون من المجموعة نفسها التي كانت تمارس التزلج في المناطق الجبلية النائية بعدما احتموا بالثلوج خلال عاصفة شتوية قوية.

ويقول خبراء إن أسابيع من الطقس الجاف تركت طبقة قاعدية ضعيفة من الثلج. ثم تساقطت كميات كبيرة من الثلوج الجديدة بسرعة ولم تلتصق بتلك الطبقة، ما أدى إلى تكوّن لوح غير مستقر. وكانت تحذيرات من الانهيارات الثلجية سارية قبل أن تنطلق المجموعة في رحلة تزلج تستغرق ثلاثة أيام عبر الجبال.