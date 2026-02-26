الروبوت "Unitree G1" من شركة "Unitree Robotics" المعروف أيضا باسم "Buddharoid"
No Comment

فيديو. اليابان تختبر روبوتا راهبا يعمل بالذكاء الاصطناعي "بوذارويد" لهداية البوذيين

آخر تحديث:

راهب آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعى "بودهارُويد" يظهر للمرة الأولى في معبد في كيوتو، يجيب عن أسئلة شخصية ويثير جدلا جديدا حول الإيمان والتكنولوجيا.

تختبر اليابان كيفية إدخال **الذكاء الاصطناعي** إلى الحياة الدينية، بعد أن قدّم باحثون راهبا آليا يعمل بالذكاء الاصطناعي في أحد المعابد بمدينة كيوتو. وظهر الروبوت الشبيه بالبشر، المعروف باسم "Buddharoid"، أمام الصحفيين مرتديا عباءة رمادية بسيطة ومتحدثا بصوت هادئ عن التعاليم البوذية.

وطُوّر الروبوت في جامعة كيوتو، حيث يجمع بين أدوات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وحركة قريبة من الحركة البشرية. ويمكنه المشي والإيماء والرد على أسئلة شخصية مستمدة من النصوص البوذية. وخلال عرض حي، قدّم نصيحة لصحفي يعاني من القلق بأن يخفف من وتيرته وأن يراقب أفكاره بدلا من الانسياق وراءها.

ويقول الباحثون إن مثل هذه الآلات قد تساهم في مواجهة النقص في عدد الرهبان في اليابان مع تقدم السكان في السن، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول دور التكنولوجيا في الممارسة الروحية.

