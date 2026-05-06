Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
ملف: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في حي سكني بعد هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة شنته روسيا في بروفاري قرب كييف.
No Comment

فيديو. هجمات بقنابل موجهة روسية تقتل ما لا يقل عن 26 مدنيا في أنحاء أوكرانيا

آخر تحديث:

قالت أوكرانيا إن ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا في غارات روسية يوم الثلاثاء 5 أيار 2026، وكانت الخسائر الأشد في مدينتي زابوريجيا وكراماتورسك شرقي البلاد.

في زابوريجيا، أسفرت القنابل الموجهة عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 37 آخرين، وألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية ومنشآت صناعية. وفي كراماتورسك، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص عندما أصابت قنابل أُلقيت من الجو وسط المدينة، ما يسلط الضوء على الخطر المستمر الذي يتهدد المدنيين في المناطق الحضرية مع تواصل الحرب.

اعلان
اعلان

أظهرت لقطات من موقع الهجمات سيارات مشتعلة وعناصر من فرق الإطفاء يعملون على السيطرة على ألسنة اللهب، بينما كانت فرق الطوارئ تُسعف الجرحى. وكان الدم ظاهرا على الرصيف وجثة مغطاة ملقاة على مقربة. وقال مسؤولون إن قنابل انزلاقية شديدة التدمير استُخدمت في الهجوم، محذرين من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتم الإبلاغ عن سقوط مزيد من الضحايا في دنيبرو ونيكوبول، ليرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى ما لا يقل عن 26 شخصا. وعملت خدمات الطوارئ طوال الليل لإزالة الأنقاض ومساعدة الناجين، في حين لا يزال بعض الضحايا في المستشفيات حتى يوم الأربعاء. وقالت السلطات إن هذه الأرقام قد تتغير مع وصول الفرق إلى مزيد من المواقع. واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا باستهداف البنى التحتية المدنية، بينما تم تسجيل غارات إضافية في تشيرنيهيف في إطار الموجة نفسها من الهجمات.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان