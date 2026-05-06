فيديو. هجمات بقنابل موجهة روسية تقتل ما لا يقل عن 26 مدنيا في أنحاء أوكرانيا

في زابوريجيا، أسفرت القنابل الموجهة عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 37 آخرين، وألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية ومنشآت صناعية. وفي كراماتورسك، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص عندما أصابت قنابل أُلقيت من الجو وسط المدينة، ما يسلط الضوء على الخطر المستمر الذي يتهدد المدنيين في المناطق الحضرية مع تواصل الحرب.

اعلان اعلان

أظهرت لقطات من موقع الهجمات سيارات مشتعلة وعناصر من فرق الإطفاء يعملون على السيطرة على ألسنة اللهب، بينما كانت فرق الطوارئ تُسعف الجرحى. وكان الدم ظاهرا على الرصيف وجثة مغطاة ملقاة على مقربة. وقال مسؤولون إن قنابل انزلاقية شديدة التدمير استُخدمت في الهجوم، محذرين من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتم الإبلاغ عن سقوط مزيد من الضحايا في دنيبرو ونيكوبول، ليرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى ما لا يقل عن 26 شخصا. وعملت خدمات الطوارئ طوال الليل لإزالة الأنقاض ومساعدة الناجين، في حين لا يزال بعض الضحايا في المستشفيات حتى يوم الأربعاء. وقالت السلطات إن هذه الأرقام قد تتغير مع وصول الفرق إلى مزيد من المواقع. واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا باستهداف البنى التحتية المدنية، بينما تم تسجيل غارات إضافية في تشيرنيهيف في إطار الموجة نفسها من الهجمات.