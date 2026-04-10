فيديو. أوكرانيا: هجمات بطائرات روسية مسيرة تضرب سومي وأوديسا مع اقتراب هدنة عيد الفصح

أعلنت أوكرانيا أن شخصين أُصيبا في هجوم ليلي بطائرة مسيّرة روسية استهدف منطقة سومي، حيث اندلع حريق في مبنى سكني من خمسة طوابق، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ يوم الجمعة. كما دُمِّرت عدة سيارات في الغارة، واضطر عمال الإنقاذ إلى تعليق عملياتهم بسبب التهديدات المتكررة بشن هجمات إضافية. وتسلّط الحادثة الضوء على استمرار المخاطر التي تتهدد المدنيين مع تواصل القتال قبيل وقف إطلاق نار مقترح بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وخلال الليل، استهدفت مسيّرات أيضا منشآت مرفئية ومنشآت للطاقة في أوديسا، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي من دون سقوط ضحايا جدد، وفقا لمسؤولين محليين. وقال سلاح الجو الأوكراني إن عشرات المسيّرات أطلقت في أجواء البلاد، في مؤشر على حجم الأعمال القتالية المتواصلة.

وتأتي هذه الهجمات بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة لمدة 32 ساعة تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا)يوم السبت وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، لتتزامن مع عيد الفصح الأرثوذكسي. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للالتزام بأي توقف مماثل للقتال، رغم أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة فشلت إلى حد كبير.