Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اندلاع حريق وتصاعد دخان أسود فوق ميناء أوديسا ومنشآت الطاقة فيه
No Comment

فيديو. أوكرانيا: هجمات بطائرات روسية مسيرة تضرب سومي وأوديسا مع اقتراب هدنة عيد الفصح

آخر تحديث:

غارات بطائرات مسيّرة روسية تستهدف مدينتي سومي وأوديسا في أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر منازل ومنشآت للطاقة، بينما يقترح بوتين وقفا قصيرا لإطلاق النار في عيد الفصح.

أعلنت أوكرانيا أن شخصين أُصيبا في هجوم ليلي بطائرة مسيّرة روسية استهدف منطقة سومي، حيث اندلع حريق في مبنى سكني من خمسة طوابق، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ يوم الجمعة. كما دُمِّرت عدة سيارات في الغارة، واضطر عمال الإنقاذ إلى تعليق عملياتهم بسبب التهديدات المتكررة بشن هجمات إضافية. وتسلّط الحادثة الضوء على استمرار المخاطر التي تتهدد المدنيين مع تواصل القتال قبيل وقف إطلاق نار مقترح بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وخلال الليل، استهدفت مسيّرات أيضا منشآت مرفئية ومنشآت للطاقة في أوديسا، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي من دون سقوط ضحايا جدد، وفقا لمسؤولين محليين. وقال سلاح الجو الأوكراني إن عشرات المسيّرات أطلقت في أجواء البلاد، في مؤشر على حجم الأعمال القتالية المتواصلة.

وتأتي هذه الهجمات بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة لمدة 32 ساعة تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا)يوم السبت وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، لتتزامن مع عيد الفصح الأرثوذكسي. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للالتزام بأي توقف مماثل للقتال، رغم أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة فشلت إلى حد كبير.

