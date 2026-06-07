فيديو. آلاف يشاركون في محاولة رقم قياسي لموجة بشرية في مكسيكو سيتي قبل كأس العالم

تجمع آلاف الأشخاص على امتداد أحد الشوارع الرئيسية في مكسيكو سيتي يوم السبت، في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" لأكبر موجة بشرية في العالم.

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أظهرت لقطات جوية المشاركين وهم يرفعون أذرعهم في وقت واحد، بينما امتدت الموجة لمسافة تقرب من كيلومتر عبر العاصمة.

ارتدى كثير من الحضور قمصان كرة القدم ولوّحوا بالأعلام المكسيكية، فيما يتصاعد الحماس قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستنطلق بعد بضعة أيام فقط.

وتضمّن الحدث أيضا عروضا لراقصين ومؤدين بملابس "يوم الموتى" المستوحاة من كأس العالم، في مزيج يجمع بين حمى كرة القدم والثقافة المكسيكية في احتفال جماهيري مفعم بالألوان.