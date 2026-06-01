مشجعو أرسنال يلوحون بالأعلام ويشعلون الشماريخ بانتظار عرض الحافلة المكشوفة للفريق بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في لندن، 31 أيار 2026.
فيديو. جماهير أرسنال تكتظ في شوارع لندن احتفالا بمسيرة التتويج

اكتظت شوارع لندن بجماهير أرسنال بينما احتفل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز للرجال وبطلات الفريق النسائي معا بنجاح موسمهم.

حوّل مشجعو أرسنال أجزاء من لندن إلى اللون الأحمر يوم الأحد، مع احتشاد آلاف الجماهير للاحتفال بموسم استثنائي لفريقي الرجال والسيدات في النادي.

وأضاءت الشماريخ والدخان والهتافات الشوارع بينما جابت حافلات مكشوفة السقف تقل اللاعبين شوارع العاصمة.

وعاد فريق الرجال من بودابست بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم تلك الكبوة، كان لدى الجماهير الكثير للاحتفال به؛ فقد حسم أرسنال أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاما، بعد أن انتهت مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث بالتعادل، تاركة فريق ميكيل أرتيتا في صدارة الترتيب بفارق لا يمكن تعويضه. ويضع هذا التتويج التشكيلة الحالية في مصاف أكثر الفرق المجيدة في تاريخ النادي.

وحملت حافلة ثانية فريق سيدات أرسنال، اللواتي احتفلن بتتويجهن بلقب كأس أبطال السيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي تحقق في فبراير. وتلقّى النادي رسائل تهنئة من قادة سياسيين، فيما امتدت الاحتفالات إلى ما هو أبعد من شمال لندن، مع تجمع المشجعين في أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

