تشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزامنًا في كل من لبنان وإيران، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات الخلافية، وسط تباين في المواقف بين الجانبين.
وفي لبنان، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب البلاد، حيث أعلنت السيطرة على قلعة الشقيف وعبور نهر الليطاني، فيما يواصل حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إلى جانب اشتباكات ميدانية في مناطق جنوبية.
وفي الملف الإيراني، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن ما وصفه بحقوق الإيرانيين، مشددًا على أن طهران تتعامل بحذر مع المواقف الأميركية.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين خلال مطلع الأسبوع. وقالت إن هذه الضربات جاءت ردًا على إسقاط طائرة أميركية مسيّرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية قال إنها استخدمت في هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، دون الكشف عن موقع القاعدة المستهدفة.
إسرائيل تقول إن منطقة الليطاني ستكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وخالية من السلاح
وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن "لا هدوء في بيروت" ما لم يوقف حزب الله هجماته
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أنه لن يكون هناك "هدوء في بيروت" إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا الى ان بلاده ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان.
وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه "الضاحية الجنوبية لبيروت لا تختلف عن البلدات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في الشمال، فلن يكون هناك هدوء في بيروت". وكان كاتس أعلن في وقت سابق أنه اعطى أوامر بتنفيذ ضربات في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، التي بقيت في منأى عن القصف إجمالا منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 نيسان/أبريل.
وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت ذاته العمل "ضد إرهابيي حزب الله وبنيته التحتية في لبنان… من أجل إبعاد التهديدات عن قوات جيش الدفاع وعن سكان دولة إسرائيل، وتحويل منطقة الليطاني إلى منطقة تحت سيطرته الأمنية، خالية من الأسلحة والإرهابيين".
وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرًا حاسمًا في غزة ولبنان وإيران
صرح وزير إسرائيلي من حزب "الليكود"، الاثنين، بأن تل أبيب لم تهزم حركة "حماس" في قطاع غزة ولا "حزب الله" في لبنان ولا إيران.
وقال وزير التعليم يوآف كيش في مؤتمر تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل لم تحقق نصرًا حاسمًا، لا في غزة، ولا ضد حزب الله، ولا ضد إيران".
السعودية تدين استهداف الكويت
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت.
وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما عبرت السعودية عن تضامنها مع الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لتحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن في هرمز
أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها توجه السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات.
البديوي: استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير ومرفوض
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول، وانتهاكا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد البديوي أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا إيرانيا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا وقوف دول المجلس بشكل موحد وثابت إلى جانب الكويت، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
قاليباف يتهم واشنطن بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار.
وأضاف في منشور له على منصة إكس "لكل خيار ثمن، ولا بد أن يحين وقت السداد. وفي النهاية، ستتضح الأمور كلها وتستقر في موضعها".
قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية نفذت صباح اليوم غارة استهدفت سيارة بطريق زفتا-النبطية، بالقرب من نقطة إسعاف تابعة للدفاع المدني.
وأضافت الوكالة أن السيارة أُصيبت بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة أحد المسعفين.
نتنياهو: جنودنا يعملون في عمق لبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو إن جنود الجيش الإسرائيلي يعملون حاليا في عمق المناطق اللبنانية "للدفاع عن أمن إسرائيل"، مؤكدا أن العمليات ستستمر حتى استكمال المهمة.
حزب الله: قصف بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في طبريا
أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبريا.
الكويت تندد بالهجمات الإيرانية على أراضيها
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن البلاد واستقرارها.
وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عن تهديدها سلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.
نزوح من الضاحية الجنوبية بعد أوامر نتنياهو بقصفها
نشرت حسابات لبنانية مشاهد تظهر حركة كثيفة للسيارات من الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بقصف المنطقة.
وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة
قالت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطا رئيسا للتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "نؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان شرط جوهري لأيّ اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب"، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان.
القناة 14 الإسرائيلية: أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع أميركا
بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع: أمرنا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أنهما أصدرا تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن القرار جاء على خلفية ما وصفاه باستمرار خروقات حزب الله، واستهداف مدن ومواطنين داخل إسرائيل.
مقتل جندي إسرائيلي جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان.
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معنا
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معنا.
- الأمور ستسير على ما يرام في النهاية كما يحدث دائما.
تقارير أمريكية: ترمب أرسل مقترحا أكثر تشددا إلى إيران
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس دونالد ترمب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا إلى إيران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" أن ترمب تبنى مواقف صارمة حيال نقاط حيوية عدة، مع تركيز الإدارة الأمريكية على إدخال تعديلات جوهرية تمس الملف النووي الإيراني بشكل مباشر، بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات إستراتيجية غير مسبوقة.
وأفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس" بأن هذه التعديلات ركزت على ملفين رئيسيين، هما مستقبل الملاحة في مضيق هرمز ومصير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وفي سياق تقييم سرعة الاستجابة الإيرانية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن طهران قد تستغرق 3 أيام للرد، مشيرا إلى غياب التواصل الرقمي المباشر واتساع الفجوة والتوتر بين الجانبين.
والا: الجيش الإسرائيلي يعمل في 60 قرية ومدينة جنوبي لبنان
نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن بنت جبيل والقنطرة تبدوان اليوم مثل بيت حانون، مشيرا إلى أن القوات الهندسية الإسرائيلية تعمل في 60 قرية ومدينة في جنوب لبنان، بما فيها صور التي خلت من سكانها.
كما نقل الموقع عن مصادر أمنية أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا يمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي، عبر إنشاء منظومة أمنية إستراتيجية "داخل أراضي العدو".
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذارات في الجليل الأعلى
الجبهة الداخلية الإسرائيلية:
- صفارات إنذار في المطلة ومناطق عدة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان
- صفارات إنذار في مرغليوت بالجليل الأعلى بعد رصد مسيرة معادية
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة تستخدمها واشنطن لشن غارات
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران.
ولم يُحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري والذي نقله التلفزيون الرسمي. وكان الجيش الكويتي أعلن قبل ذلك بوقت قصير أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
إيران تنفي شائعات استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
نفى نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية مهدي طباطبائي، أمس الأحد، الادعاءات والشائعات التي روجت لاستقالة الرئيس مسعود بزشكيان.
جاء ذلك في بيان نشره طباطبائي عبر حسابه على منصة "إكس"، علّق فيه على الأنباء المتداولة حول استقالة بزشكيان.
وأكد طباطبائي، أن بزشكيان، لن يتراجع خطوة إلى الوراء في سبيل خدمة الشعب، مفندا ادعاءات استقالته.
ووصف هذه الشائعات بأنها استمرار للمخططات والألاعيب التي تقودها بعض وسائل الإعلام الأجنبية.
وأشار طباطبائي، إلى أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن وحدته وتلاحمه.
وقال إن أمنيات تدمير الوحدة الوطنية للإيرانيين ستذهب مجددا مع أصحابها "إلى القبر".
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرّة
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الإثنين، أن دفاعاته الجوية "تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد.
وقال الجيش على إكس: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
عون: لبنان يواجه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين، إنّ لبنان يواجه "عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومدانًا"، مؤكدًا في الوقت نفسه على البلاد "تسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".
وأضاف عون في بيان بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي: "ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عمومًا والجنوبيين خصوصًا ووضع حد لعذاباتهم".
كما أكد المضي في "العمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، لا نحيد ولا نتراجع..".