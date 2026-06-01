وفي لبنان، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب البلاد، حيث أعلنت السيطرة على قلعة الشقيف وعبور نهر الليطاني، فيما يواصل حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إلى جانب اشتباكات ميدانية في مناطق جنوبية.

وفي الملف الإيراني، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن ما وصفه بحقوق الإيرانيين، مشددًا على أن طهران تتعامل بحذر مع المواقف الأميركية.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين خلال مطلع الأسبوع. وقالت إن هذه الضربات جاءت ردًا على إسقاط طائرة أميركية مسيّرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية قال إنها استخدمت في هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، دون الكشف عن موقع القاعدة المستهدفة.

