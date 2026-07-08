فيديو. أردوغان يستقبل قادة العالم في مراسم ترحيب قبيل قمة الناتو

وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وغيرهما من قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أنقرة في السابع من يوليو للمشاركة في عشاء رسمي استضافه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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واجتمع القادة في تركيا لحضور قمة للناتو تستمر يومين، تتركز على **الإنفاق الدفاعي**، وملفات الأمن، ومستقبل الحلف. وتنعقد القمة في وقت يسعى فيه الأعضاء الأوروبيون إلى معالجة المخاوف المرتبطة بالتزاماتهم العسكرية والحفاظ على وحدة الصف مع واشنطن.

والتقى ترامب أردوغان خلال اجتماعات أنقرة، وجدد مواقفه من عدد من ملفات السياسة الخارجية، بما في ذلك دعوته إلى وضع غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة. كما بحث القادة صفقات السلاح وطبيعة العلاقات بين الدول الأعضاء في الناتو.