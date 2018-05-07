تعرف على زعماء أوروبا الذين يتقاضون أعلى الرواتب

كشفت دراسة جديدة أن قادة ألمانيا وسويسرا وبلجيكا هم من بين القادة الذين يتقاضون أفضل الأجور في أوروبا.، فالرئيس السويسري آلان بيرسيت يتقاضى حوالي 400 ألف يورو سنوياً، في حين تحصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل على راتب سنوي أساسي يصل إلى 300 ألف يورو.

وقد تمّ الكشف عن رواتب قادة الدول والحكومات ضمن دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع شركة الخدمات المالية "آي جي غروب"، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.