تعرف على زعماء أوروبا الذين يتقاضون أعلى الرواتب

كشفت دراسة جديدة أن قادة ألمانيا وسويسرا وبلجيكا هم من بين القادة الذين يتقاضون أفضل الأجور في أوروبا.، فالرئيس السويسري آلان بيرسيت يتقاضى حوالي 400 ألف يورو سنوياً، في حين تحصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل على راتب سنوي أساسي يصل إلى 300 ألف يورو.
وقد تمّ الكشف عن رواتب قادة الدول والحكومات ضمن دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع شركة الخدمات المالية "آي جي غروب"، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.
من هم القادة الذين يتقاضون أعلى الرواتب؟
جاء رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول في المركز الأول بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 428،306 يورو.
وحلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعدّ مليارديرا في الولايات المتحدة، في المركز الثالث براتب يصل إلى 324،564 يورو، خلف الرئيس السويسري آلان بيرسيت والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وكان رئيس الوزراء في لاتفيا ماريس كوشينسكيس، صاحب الأجر الأدني حيث يتقاضى راتبا أساسيا قدره 48،396 يورو.
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وماذا عن الملوك والأمراء؟
تحصل الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا على منحة سيادية تبلغ قيمتها 87 مليون يورو، وهو مبلغ يحجب تماما المنح والأرباح التي يتقاضاها بقية الملوك والأمراء الآخرين.
يكسب الملك فيليب، ملك بلجيكا مبلغًا أكثر تواضعاً يبلغ 11.7 مليون يورو، في حين تتلقى الملكة مارغريت الثانية في الدنمارك مبلغا بقيمة 10.9 مليون يورو. ويُعد المبلغ الذي يتلقاه الملك فيليبي السادس في اسبانيا أسوأ مبلغ مدفوع من خلال 239000 يورو سنويًا.
ووفقا لمعدّي الدراسة فهناك العديد من الملوك في أوروبا رواتبهم غير معروفة أو غير معلنة على غرار هنري، دوق لوكسمبورغ الكبير، كارل غوستاف السادس عشر في السويد والملك هارالد الخامس في النرويج.
وكيف هو الحال على المستوى العالمي؟
قامت الدراسة أيضا بمقارنة الأجور الأساسية للقادة والملوك بمتوسط الأجور في البلدان التي يعيشون بها، وقد كان الفرق شاسعا.
جاء دخل الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، أبعد بكثير عن دخل العامل المكسيكي العادي حيث يتقاضى الرئيس المكسيكي راتبا أساسيا يصل إلى 135،000 يورو وهو ما يعادل 11 ضعف متوسط الأجر في المكسيك.
وبالتالي يتقاضى الرئيس السويسري آلان بيرسيت والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أجورا تفوق بثماني مرات، الأجور العادية لموظفي الدول الأوروبية.
للتذكير وحسب الدراسة كانت رواتب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ورئيس وزراء سلوفينيا ميرو سيرار من بين أدنى رواتب في أوروبا، حيث يتقاضى راخوي مبلغ 79.458 بينما يصل راتب سيرار إلى 71.256، أي أنهما يحصلان على أقل من مرتين ونصف مرتب متوسط الأجر.