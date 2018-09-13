ما هي الدول الأوروبية التي تتيح إمكانية تأجير الأرحام؟

القنصلية الإسبانية في أوكرانيا هذا الأسبوع قامت بتسجيل نحو 30 طفلاً مولودًا من أمهات بالإنابة، تم منعهم من مغادرة البلاد بسبب المخاوف من الاتجار بالبشر والمشكلات الطبية الناجمة عن مثل هذه القضايا.

وفي كل عام، يقوم الآباء والأمهات في أوروبا بالسفر إلى الخارج وإنفاق مبالغ طائلة بغية استئجار رحم لينجبوا طفلاً، لكن ما معنى تأجير الأرحام، وفي أي مكان من أوروبا يعدّ هذا أمراً قانونياً؟