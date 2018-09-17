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مكتب بروكسل

رئيس وزراء المجر منتقدا بروكسل: تجريدنا من حق حماية حدودنا أمر "غير مقبول"

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رئيس وزراء المجر منتقدا بروكسل: تجريدنا من حق حماية حدودنا أمر "غير مقبول"

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أمام برلمان بلاده
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رويترز
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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاثنين، من "غير المقبول" أن يجرّد الاتحاد الأوروبي بلاده من حق حماية حدودها.

يأتي تصريح أوربان بعد أقل من أسبوع على تصويت أجراه الاتحاد الأوروبي، ليفرض بموجبه عقوبات على المجر، بسبب الاستهانة بقواعد وقوانين الاتحاد المتعلقة بالديمقراطية والحقوق المدنية والفساد.

كما انتقد رئيس الحكومة المجرية دعوة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للاتحاد الأوروبي، لمنح الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" صلاحيات كافية، للمساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية، بما يتفق مع خطط المفوضية الأوروبية.

"بروكسل تريد أخذ المسؤولية"

وقال أوربان، في كلمة ألقاها أمام البرلمان بالعاصمة بودابست من الجيد أن الاتحاد الأوروبي حوّل تركيزه أخيرا على حماية الحدود بدل حصص المهاجرين.".

وأضاف: "على كل حال، تجريدنا من حقنا في حماية حدودنا أمر غير مقبول، وبروكسل تريد أخذ المسؤولية بدلا منا".

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واختتم رئيس الحكومة حديثه بالقول، إن هذا هو الموقف الذي سيحضر به اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ بالنمسا هذا الأسبوع.