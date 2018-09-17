رئيس وزراء المجر منتقدا بروكسل: تجريدنا من حق حماية حدودنا أمر "غير مقبول"

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاثنين، من "غير المقبول" أن يجرّد الاتحاد الأوروبي بلاده من حق حماية حدودها.
يأتي تصريح أوربان بعد أقل من أسبوع على تصويت أجراه الاتحاد الأوروبي، ليفرض بموجبه عقوبات على المجر، بسبب الاستهانة بقواعد وقوانين الاتحاد المتعلقة بالديمقراطية والحقوق المدنية والفساد.
كما انتقد رئيس الحكومة المجرية دعوة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للاتحاد الأوروبي، لمنح الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" صلاحيات كافية، للمساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية، بما يتفق مع خطط المفوضية الأوروبية.
"بروكسل تريد أخذ المسؤولية"
وقال أوربان، في كلمة ألقاها أمام البرلمان بالعاصمة بودابست من الجيد أن الاتحاد الأوروبي حوّل تركيزه أخيرا على حماية الحدود بدل حصص المهاجرين.".