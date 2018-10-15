قانون "قاس" ضد المشردين يدخل حيز التنفيذ في المجر

قانون يحظر على المشردين النوم في الشارع يدخل حيز التنفيذ في المجر الاثنين، بعد أن تبنت الحكومة القرار الذي وصفه معارضون ومنظمات حقوقية وإنسانية بـ"القاسي".
وبموجب القانون، الذي صدر إثر تعديل دستوري أقره البرلمان في يونيو/حزيران، يمكن لأفراد الشرطة بأن يأمروا المشردين بالانتقال إلى الملاجئ.
وإذا رفضوا الأمر ثلاث مرات في غضون 90 يوما، يمكن للشرطة احتجازهم وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الخيام.
"ظروف عيش ملائمة للمشردين"
من جانبها، قالت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليميني المتطرف، إن القانون الجديد يهدف لتوفير "ظروف عيش ملائمة للمشردين" وتخصيص أموال لمساعدتهم.
كما نقلت وكالة رويترز عن وقال وزير الدولة للشؤون الاجتماعية، أتيلا فولوب، قوله إن الهدف من القانون هو "ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل، وأن بإمكان المواطنين استخدام الأماكن العامة دون عوائق".
الحكومة فشلت بإجراء حوار
لكن غابور إيفاني، الذي يترأس مجموعة "أولتالوم" (المأوى)، التي تدير ملاجئ للأشخاص المشردين تتضمن 600 سرير في العاصمة بودابست، قال إن الحكومة فشلت في إجراء حوار مناسب مع المنظمات الخيرية قبل تمرير التشريع.
كما قال "إن هذا القانون هدفه هو تخويف المشردين ليحثهم على الفرار"، وأضاف: "إنهم خائفون ولا يعرفون ماذا يفعلون الآن. لا نعرف ماذا سيحدث غدا"
وتقول الحكومة إن ميزانيتها لعام 2018 خصصت حوالي 9 مليارات فورنت (32.17 مليون دولار) لرعاية المشردين، بالإضافة إلى 300 مليون فورنت إضافية لتوسيع الملاجئ.
وتتسع الملاجئ الحكومية لنحو 11 ألف شخص، لكن الخبراء يقولون إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى على مستوى البلاد.
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"خطر واضح لخرق جسيم.."
وتظاهر نحو 500 شخصا ضد القانون أمام البرلمان المجري، يوم الأحد، وقالت أغنيس مرنيني، إحدى المتظاهرات: "أعتقد أن هذا أمر مخجل.. لأنهم يجرّمون الأوضاع المستحيلة والعجز الذي يعيشه هؤلاء الناس".
والشهر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي لرفع دعوى قانونية ضد بودابست بعد أن ذكر تقرير للبرلمان، من بين أمور أخرى، أن معاملة المجر للمشردين تساهم في إيجاد "خطر واضح لخرق جسيم" لقيم الاتحاد الأوروبي.