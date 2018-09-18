قريبا قد نشرب "كوكاكولا" بمكونات الماريجوانا

تسعى شركة كوكا كولا للتعاون مع شركة أورورا كانابيس، لتصنيع مشروبات غازية بنكهة القنب، بحسب ما ذكر موقع BNN Bloomberg.
الفكرة والتي ماتزال في مرحلة المباحثات، قد تمثل تحولا رئيسيا في صناعة القنب، مع واحدة من أكبر الشركات في العالم التي تروج لهذه المادة.
وبحسب الموقع فإن المشروب الجديد لن يركز على مادة THC المكون المخدر في القنب، بل على مادة CBD المستخدمة في تركيبات دوائية عديدة، تساعد على علاج الالتهابات والآلام والتقلصات.
ولم يتم ذكر ما إذا كان المشروب الجديد سيتم بيعه في الولايات المتحدة أو كندا فقط، وهي مركز شركة أورورا كانابيس.
يذكر أن شركة كوكاكولا من أكبر شركات المشروبات في العالم، وسعت في الفترة الأخيرة لتدخل مجالات أخرى كالقهوة والشاي والماء والمشروبات الكحولية.
ورفضت الشركة التعليق على محادثاتها مع أورورا، بحسب ما جاء في بلومبرغ، وبحسب بيان نشره موقع Fortune، فإن الشركة تصب اهتمامها على مادة السي بي دي، المستخدمة في الصناعات الدوائية.
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