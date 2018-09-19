أظهر طفل سوري لاجئ في لبنان موهبة استثنائية في الرياضيات، بفضل جهود أستاذه، الذي اكتشف ما يمتلكه من قدرات فكرية.
"أحلم بأن أصبح عالما لاكتشاف العالم من حولي عندما أكبر"، بهذه المفردات عبّر الطفل عبد عن نفسه.
طفل سوري لاجئ في لبنان يظهر موهبة استثنائية في الرياضيات
أظهر طفل سوري لاجئ في لبنان موهبة استثنائية في الرياضيات، بفضل جهود أستاذه، الذي اكتشف ما يمتلكه من قدرات فكرية.
"أحلم بأن أصبح عالما لاكتشاف العالم من حولي عندما أكبر"، بهذه المفردات عبّر الطفل عبد عن نفسه.
موهبة الطفل عبد في مادة الرياضيات استثنائية وفريدة، لكن، لربما مرّت دون ملاحظة لولا اكتشافه من قبل أستاذه اللبناني عباس.
ويقول عباس حول الأمر: "عندما التقيت عبد لأول مرة، أمكنني معرفة امتلاكه قدرات فكرية؛ كان ذكيا، لكنه افتقد للثقة بالنفس".
ويعمل عباس متوطعا في منظمة غير حكومية هي "تيتش فور ليبانون" (التعليم لأجل لبنان)، وهي تعنى بالدعم التربوي في المدارس الحكومية والخاصة جزئيا.
وتساعد المنظمة حوالي 5000 طالب لبناني وسوري عبر تأمين احتياجاتهم المدرسية.
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ويستضيف لبنان حوالي 490 ألف طفل في عمر الدخول للمدرسة (ما بين 3 إلى 18 عاما)، ويرتاد 220 ألفا منهم المدارس الحكومية اللبنانية.
عباس يقول إن المؤسسة تساعد الطلاب "بغض النظر عن جنسيتهم، إذ نريد تسليط الضوء على أن لكل طفل إمكانيات ومهارات، وبالتي نعمل على تمكينها".
أما الطفل عبد، فيقول: "لم أكن جيدا في المدرسة، لكنني الآن في الترتيب الأول بفضله (عباس)".
ويضيف: "تعلمت الكثير من الأستاذ عباس، لا سيما عدم اليأس ومساعدة الآخرين".