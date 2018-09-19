طفل سوري لاجئ في لبنان يظهر موهبة استثنائية في الرياضيات

أظهر طفل سوري لاجئ في لبنان موهبة استثنائية في الرياضيات، بفضل جهود أستاذه، الذي اكتشف ما يمتلكه من قدرات فكرية.

"أحلم بأن أصبح عالما لاكتشاف العالم من حولي عندما أكبر"، بهذه المفردات عبّر الطفل عبد عن نفسه.