مخيم موريا "الرهيب" في اليونان، أو "مخيم غوانتنامو"

يستضيف مخيم موريا في اليونان حوالي تسعة آلاف من اللاجئين والمهاجرين، بينما لا تتعدى طاقة استيعابه 3200 مهاجر، ويعيش على جزيرة لسبوس إجمالا حوالي 11 ألف لاجئ بحسب وزارة سياسة الهجرة اليونانية، ويبدو الوضع على حافة الانفجار، فالمساحات في موريا محدودة وكثيرون يعيشون في خيام خارج المخيم الرئيسي.

يوجد على ذمة كل 70 شخصا دورة مياه واحدة بحسب أطباء بلا حدود، والظروف الصحية متردية، وهناك ادعاءات بوقوع حالات اغتصاب أطفال ومحاولات انتحار لمراهقين.