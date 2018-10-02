لينزي لوهان تتعرض للضرب من قبل سيدة سورية بعد أن حاولت أخذ ابنها

فوجئ متابعو الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان أثناء مشاهدتهم بثا حيا على حسابها الشخصي على موقع إنستاغرام حين تعرضت للضرب من قبل سيدة سورية في ما يبدو أنه أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو.
لوهان ظهرت في الفيديو الذي حُذف في ما بعد من حسابها وهي تقترب من عائلة سورية مشردة تجلس على رصيف الشارع وتبدأ الحديث معهم، ثم طلبت من السيدة أن تذهب وولدها معها إلى فندق وسألت الطفل إن كان يحب مشاهدة الأفلام.
الممثلة والمغنية التي تم توقيفها مرات عدة بسبب قيادتها تحت تأثير الكحول والتي خضعت لإعادة تاهيل ثلاث مرات في مراكز تأهيل مدمني المخدرات حاولت الإمساك بالطفل واقناعه بمرافقتها حين قامت الأم بدفعها وإسقاطها أرضا. وأجهشت بعدها لوهان بالبكاء معبرة عن خيبة أملها وهي تقول ’’أنا معكم يا أولاد لاتقلقوا، العالم كله يشاهد هذا.‘‘
ثم ظهرت لوهان وهي تمشي وراء العائلة وتقول ’’انظروا إلى ما يحدث، إنهم يقومون بتهريب الأطفال. أنتم تدمرون الثقافة العربية من خلال تصرفكم هذا‘‘. وحاولت التكلم باللغة العربية بطريقة اعتبرها متابعوها بأنها ’’مسيئة‘‘.
وتعرض تصرف لوهان للكثير من الانتقاد من قبل متابعيها وآخرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهموها بمحاولة اختطاف الأطفال من أهلهم، وبأنها غير متوازنة عقلية أو تحت تأثير الكحول.
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