لينزي لوهان تتعرض للضرب من قبل سيدة سورية بعد أن حاولت أخذ ابنها

فوجئ متابعو الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان أثناء مشاهدتهم بثا حيا على حسابها الشخصي على موقع إنستاغرام حين تعرضت للضرب من قبل سيدة سورية في ما يبدو أنه أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو.

لوهان ظهرت في الفيديو الذي حُذف في ما بعد من حسابها وهي تقترب من عائلة سورية مشردة تجلس على رصيف الشارع وتبدأ الحديث معهم، ثم طلبت من السيدة أن تذهب وولدها معها إلى فندق وسألت الطفل إن كان يحب مشاهدة الأفلام.