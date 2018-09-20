"إير بي.إن.بي" يمتثل لقواعد المستهلك الأوروبي.. و"فيسبوك" و"تويتر" قد تواجهان عقوبات

وتواجه منصات إلكترونية انتقادات شديدة في أوروبا بسبب ممارسات هيمنة ومناهضة التنافس، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن سبعة أشهر مرّت منذ إبلاغ فيسبوك وتويتر بضرورة جعل شروطهما الخاصة بالمستخدمين متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنهما لم تعالجا بعد كل المشاكل.

(إير بي.إن.بي)أجرى التعديلات

وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية إن موقع (إير بي.إن.بي) أجرى، على عكسهما، التعديلات اللازمة بعد إبلاغه قبل ثلاثة أشهر بأن يدخل التعديلات.

وأضافت في مؤتمر صحفي :"إذا لم نرى تقدما ستأتي العقوبات... هذا واضح تماما. لا يمكننا التفاوض للأبد، نحتاج لرؤية نتائج".

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ومن بين التعديلات التي أجراها الموقع المتخصص بتأجير واستئجار أماكن السكن، شروط الخصوصية للمستخدم، وإظهار السعر الكامل للحجز والرسوم الإضافية، إلى جانب إظهار إذا ما كان المعلن شخصا أو شركة، وبالتالي، يمكن للمستخدم اللجوء إلى القضاء.

من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية إن على تويتر أيضا إجراء التعديلات اللازمة بحلول نهاية العام.

وكانت المفوضية قد عبرت سابقا عن قلقها إزاء التزامات الشركات وكيفية إبلاغ المستخدمين عن إزالة المحتوى أو فض العقود.

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"الخيارات متاحة للناس"

أما شركة فيسبوك، فقالت إنها قامت بالفعل بعدد من التعديلات وستواصل التعاون مع السلطات.

وأضافت في بيان: "حدثنا شروط الخدمة في فيسبوك في مايو وأدخلنا الغالبية العظمى من التعديلات التي اقترحتها شبكة التعاون لحماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في تلك المرحلة".

وتابعت قائلة: "شروطنا باتت أوضح بكثير الآن فيما يخص ما هو مسموح به وما هو محظور بفيسبوك والخيارات المتاحة للناس".