"إير بي.إن.بي" يتفادى عقوبات أوروبية من خلال إذعانه لشروط "التكتّل"

تفادى موقع "إير بي.إن.بي"، المتخصص بتأجير واستئجار أماكن السكن، عقوباتٍ من الاتحاد الأوروبي بعد قيامه بتغيير الطريقة التي يعرض بها أسعار تأجير المنازل وفئات الغرف.

وكانت المنصّة الإلكترونية "إير بي.إن.بي" تلقّت إنذاراً قبل عام من الاتحاد الأوروبي بوجوب إحداث تعديلات في الموقع تستجيب لمعايير التكتّل، ومن بين التعديلات؛ شروط الخصوصية للمستخدم، وإظهار السعر الكامل للحجز والرسوم الإضافية، إلى جانب إظهار إذا ما كان المعلن شخصا أو شركة، وبالتالي، يمكن للمستخدم اللجوء إلى القضاء.

وقالت مفوضة شؤون العدل وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي فيرا يوروفا: "في هذه العطلة الصيفية، سيحصل الأوروبيون بكل تأكيد على ما يرونه عندما يحجزون عطلتهم".

و"إير بي.إن.بي"، يحتوي على مئات آلاف الإعلانات المتعلقة بتأجير واستئجار أماكن السكن في عشرات آلاف المدن حول العام، وتأسس الموقع في العام 2008 ويتّخذ من مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مقراً رئيساً له.

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