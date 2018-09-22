الجيدو: اليابانية تسوكاسا أوشيدا تتوج بلقب عالمي في باكو لأول مرة في مسيرتها

حالف الحظ هذه السنة اليابانية تسوكاسا أوشيدا، خلال اليوم الثالث من البطولة العالمية للجيدو، التي تنظم العاصمة الأذربيجانية باكو. اليابانية التي أخفقت في الفوز بمعدن الذهب في السنوات الماضية في وزن أقل من 57 كيلوغراما، واجهت في نهائي هذه البطولة البريطانية نيكودا سميث دافيس.
يوشيدا التي أخذت الدروس من المنافسات السابقة، تمكنت من تسجيل حركة وازاري مرتين، واضعة بذلك حدا للنحس الذي كان يطاردها، كما ثأرت لنفسها بعدما كانت على مقربة من التتويج باللقب العالمي السنة الماضية . تسوكاسا أوشيدا كانت سعيدة بعد حصولها على أول لقب عالمي لها خلال مشوارها الرياضي.
وعبرت أوشيدا عن فرحتها بعد تتويجها بأول لقب قائلة: "أولا أنا سعيدة للغاية، وفي الوقت نفسه أشعر بالارتياح ، وبصراحة في هذه اللحظة بالذات، أنا لا أفكر في شيء".
أفضل رياضي في وزن أقل من 73 كيلوغراما
الكوري أن شانغريم كان أفضل رياضي في فئة أقل من 73 كيلوغراما، بعدما ظهر بمستوى قوي جعل الجماهير الكبيرة الحاضرة تتفاعل معه خلال جميع منازلاته.
وضمن شانغريم بطاقة العبور إلى الدور النهائي، بعدما أطاح بالمنغولي تسيند أوشير في الدور ربع النهائي، وفي نصف النهائي بالإيراني محمد محامدي.
ولم تكن مهمته سهلة في المنازلة النهائية التي جمعته بالبطل العالمي وحامل اللقب في هذا الوزن الياباني هاشيموتو سواشي. و رغم قوة خصمه إلا انه تمكن من تسجيل نقاط عن طريق إيبون، ما سمح له باعتلاء منصة التتويج، ليصبح بذلك ثاني رياضي يفوز بأول لقب عالمي له في باكو. وقدم رئيس الاتحاد الأذري روفنيغ عبد اللاييف الميدالية للكوري.
وقال شانغريم:"اخترت ممارسة رياضة الجيدو، لأنني كنت أريد أن أصبح بطلا عالميا، واجهتني العديد من المصاعب خلال مشواري الرياضي، لكنني الآن لا أستطيع التصديق بعد أن الحلم أصبح حقيقة، خاصة بعد إخفاقي خلال النسخة ال 18 للألعاب الآسيوية الأخيرة، حيث مررت بمرحلة صعبة، لكن بفضلها تمكنت من النهوض مجددا ونلت التتويج.
وكان الفضل لتشجيعات الجماهير المحلية وتشجيعات رئيس البلاد إلهام علييف في فوز صاحب الأرض هيدايات هيدروف، الذي أحرز أول ميدالية ذهبية له خلال فعاليات البطولة العالمية. وعاش هيدروف أوقاتا رائعة لن ينساها حتما لا هو، ولا الجماهير الكبيرة التي كانت تشجعه.
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الاتحاد الدولي للجيدو يكرم إلهام زاكاييف
من جانبه الأذري إلهام زاكييف، بطل أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة مرتين، منح الجماهير المحلية فرصة للاحتفال للمرة الثانية، بعدما حصل على شهادة تكريم من الاتحاد الدولي للجيدو، ليكون هذا اليوم، يوما كبيرا للبلد المضيف.