الصحف البريطانية: قادة أوروبا "يُذلون" تيريزا ماي برفض خطتها حول"بريكست"

انبرت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة، للحديث عن "الإذلال" و"الفشل" الذي تعرضت له رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، من قبل قادة الاتحاد، لا سيما برفضهم لخطتها حول "بريكست"، في القمة غير الرسمية في سالزبورغ بالنمسا.
ففي ثاني أيام القمة، صرح عدد من القادة لوسائل الإعلام بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحتاج إلى تقديم ضمانات بشأن الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية التابع لها وإيرلندا الدولة، العضو في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يمنحوها اتفاق الخروج الذي تريده تلافيا لسقوط بريطانيا من التكتل.
وكانت ماي قد حثت قادة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء (19 سبتمبر أيلول/سبتمبر)، على أن يعدلوا مواقفهم التفاوضية في محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل بهدف التوصل إلى اتفاق جيد معها.
بذلك، ستبقى إيرلندا الشمالية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي اقتصاديا إذا لم تتوصل لندن والاتحاد إلى اتفاق تجاري يبقي الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفتوحة. فيما تعارض ماي وحزب صغير في إيرلندا الشمالية يدعم حكومة الأقلية التي تقودها تلك الفكرة.
"إذلال" و"فشل"
ولم يكد قادة الاتحاد الأوروبي يدلون بتصريحاتهم في مؤتمرات صحفية اختتمت القمة، حتى استقبلت الصحف البريطانية الرسائل "القاسية" التي وُجهت لماي.
صحيفة "ذي تايمز" عنونت افتتاحيتها، "إذلال لماي برفض الاتحاد الأوروبي لخطتها حول بريكست"، فيما اختارت "ديلي ميل" العنوان، "ماي الغاضبة: نحن جاهزون للخروج".
"الغارديان" أيضا تحدثت عن "إهانة تعرضت لها ماي برسالة قادة الاتحاد الأوروبي لها: خطتك للخروج من الاتحاد لن تمر"، وكذلك فعلت "ديلي ميرور" بالقول "(خطتك) لبريكست فشلت".
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وتصدرت افتتاحية صحيفة "مترو" ترديد لكلمة "لا" ثلاث مرات باللغة الألمانية: "ناين ناين ناين".
وحدها صحيفة "ذي صن" اختارت توجيه انتقاد لاذع للاتحاد الأوروبي بالقول: "جرذان الاتحاد الأوروبي القذرين".