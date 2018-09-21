ماي: مفاوضات "بريكست" وصلت إلى طريق مسدود

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم بديلا لمقترحاتها حول "بريكست"، لأن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفض قادة الاتحاد خططها دون تقديم أسباب.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم قد يدفعون باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست الشهر القادم، لكنهم رفضوا خطط ماي، مطالبينها بأن تضع أساسا وتفاهمات حول حدود بريطانيا مع إيرلندا.

وذكرت ماي بما رددته من قبل، بأن محادثات خروج بلادها من الاتحاد ستكون صعبة، "وأن المرحلة الأخير هي الأكثر صعوبة".