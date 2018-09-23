ملاكمة: جوشوا يحتفظ بالألقاب العالمية للوزن الثقيل بعد هزيمته الروسي بوفتكين بالضربة القاضية

لا يزال البريطاني أنطوني جوشوا بطلا بدون منازع في منافسات الوزن الثقيل في الملاكمة بعدما احتفظ بألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في الوزن الثقيل عقب فوزه على الروسي ألكسندر بوفتكين خلال منازلة جرت فجر الأحد على حلبة ملعب ويمبلي في لندن، تمكن إثرها البريطاني من إسقاط خصمه أرضا عن طريق الضربة القاضية في الجولة السابعة أمام أنظار حوالي 80 ألف مشجع.
ووصل جوشوا إلى 22 نزالا دون هزيمة في مسيرته الاحترافية بفوزه على بوفتكين (39 عاما) الذي مني بخسارته الثانية فقط، والأولى بالضربة القاضية.
وحصل جوشوا، الذي عاد إلى المكان الذي هزم فيه الأوكراني فلاديمير كليتشكو بالضربة القاضية في أبريل نيسان 2017 ليصبح البطل العالمي الوحيد في وزن الثقيل.
وسبق للملاكمين الفوز بميداليات ذهبية أولمبية، لكن طاقة الشباب لدى جوشوا البالغ من العمر 28 عاما كانت حاسمة مع ظهور علامات الإرهاق بشكل واضح على بوفتكين في منتصف النزال.
وقال جوشوا عن خصمه "بوفتكين منافس قوي للغاية، أثبت ذلك الليلة بلكماته اليسارية الخاطفة، أنا هنا من أجل المتعة، كنت أعرف أن خصمي قوي ذهنيا لكن ضعيف بدنيا".
وأضاف "كان يمكن أن يتطلب الأمر 7 أو ربما 12 جولة لكي أتفوق عليه. لكن الهدف في النهاية كان الانتصار، وأنا سعيد لأنني نجحت في استعادة سلسلة انتصاراتي بالضربة القاضية".
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واحتاج جوشوا إلى خوض 12 جولة لأول مرة في مسيرته الاحترافية خلال نزاله السابق ضد النيوزيلندي جوزيف باركر في كارديف في أبريل نيسان.
والنزال هو الأول في مواجهتين اتفق جوشوا على إقامتهما على أرضية ملعب ويمبلي، وينتظر أن يكون النزال الثاني في أبريل نيسان من العام القادم.
لكن خططه لجمع كافة ألقاب الوزن الثقيل ربما تكون بحاجة للانتظار فترة أطول بعدما أعلن ديونتاي وايلدر بطل مجلس الملاكمة العالمي في وقت سابق السبت أنه سيواجه البريطاني تايسون فيوري بطل العالم السابق في أول ديسمبر كانون الأول المقبل بالولايات المتحدة.