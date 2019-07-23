وفاة الملاكم الروسي داداشيف عقب تعرضه لإصابات في الرأس أثناء نزال أمام سوبريل ماتياس

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء أن الملاكم الروسي مكسيم داداشيف توفي بعد تعرضه لإصابات في الرأس خلال نزال الأسبوع الماضي.
وأصيب الملاكم البالغ من العمر 28 عاما في نزال في الولايات المتحدة أمام سوبريل ماتياس.
وأبلغ عمر كريمليف رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة وسائل إعلام "الحزن يعتصرني والكلمات لا تسعفني".
وأضاف أن الاتحاد سيحقق في ملابسات وفاة داداشيف.
وقال الاتحاد الروسي للملاكمة إنه سيتكفل بتكاليف جنازة داداشيف وسيدفع تعويضا لأسرته.
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