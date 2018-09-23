تحقيق في شهادات مزورة تمنحها جامعة إسبانية لمئات الطلبة الإيطاليين

قال متحدث باسم محكمة إسبانية إن أصابع الاتهام وجّهت إلى جامعة إسبانية بإعطاء شهادات لمئات المواطنين الإيطاليين، بعدما وجّه إليها اتهام سابق بإهداء شهادات لسياسيين إسبان رفيعي المستوى.

وتحقق محكمة في مدريد في فرضية حصول نحو 500 إيطالي على شهادات في علم القانون "بطريقة سريعة" من جامعة الملك خوان كارلوس في مدريد.

ووفقاً لتقاريرَ إعلامية، حصل الإيطاليون على الشهادات على الرغم من قلة معرفتهم باللغة الإسبانية.