استيقظ سكان مدينة زيورخ السويسرية على خطابات موزعة على منازلهم تدعوهم لإخفاء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم بأقبية المنازل.
سويسريون يستيقظون على خطابات "موقعة من إردوغان" تدعوهم لإخفاء اللاجئين
سويسريون يستيقظون على خطابات "موقعة من إردوغان" تدعوهم لإخفاء اللاجئين
وأكدت شرطة منطقة كانتون في زيورخ ليورونيوز أن الخطابات تم وضعها أسفل أبواب المنازل دون تحديد لعددها بشكل كامل.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الخطاب يحمل أختام مديرية الأمن بزيورخ ويهدف إلى ترهيب اللاجئين وردعهم عن البقاء بسويسرا بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويعرض الخطاب مكافآت مالية "من الحكومة السويسرية" على المواطنين ممن يقومون بإخفاء اللاجئين، كما يؤكد أن هذا الأسلوب المقترح أثبت فاعلية سابقة في دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى الفرار خارج سويسرا بشكل أسرع.
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وطبقاً للخطاب، أدى "إخفاء المواطنين للاجئين إلى إنقاص عددهم من 1476 إلى 589".
ويقول الخطاب: "بعض ممن رُفضت طلبات لجوئهم لم يغادروا سويسرا، لذلك تتبع مديرية الأمن استراتيجية لخلق ظروف معيشية لهم تدفعهم إلى الرحيل".
ما زاد من غموض الخطاب وغرابته هو إنهائه بتوقيع كتب فوقه اسم رئيس مديرية الأمن ماريو فيهر، إلا أن محاولة التحقق من الخطاب أظهرت أن التوقيع المستخدم هو تزوير لتوقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.