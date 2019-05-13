شاهد: عارض أزياء تنزاني مصاب بالبهاق يجد في بشرته مصدرا للتفرد

كان ميكي ديو يشعر بالحرج بسبب إصابته بالبهاق، لكن مع مرور الأعوام اختار ديو أن يستعيد ثقته في نفسه ويسعى لأن يكون عارضا.

يحب ميكي ديو لعب كرة السلة وركوب لوح التزلج مثل كثير من أقرانه الذين يعيشون في مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا.

لكن ديو مختلف. فقبل 15 عاما أصيب بالبهاق وبدأ لون جلده في التغير.

وفي البداية كان يشعر ديو بالحرج لكن مع مرور الأعوام اختار ديو أن يستعيد ثقته في نفسه ويسعى لأن يكون عارضا للأزياء.

يقول ديو لرويترز إن بشرته جعلته مميزا، ولذلك عندما رآه بعض مصممي الأزياء، اختاروه لعرض منتجاتهم لأنه فريد في مظهره وكانت هذه هي الفرصة التي اقتنصها.

واختير ديو العام الماضي أفضل عارض تنزاني خلال أسبوع الموضة السواحيلي الذي يجتذب كبار صناع الموضة من شرق ووسط إفريقيا.

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