تضاربت الأنباء الواردة عن نائب وزير العدل الأميركي رود روزنشتاين، الذي قالت نيويورك تايمز عنه إنه طلب التنصت على دونالد ترامب في العام الماضي.
تضارب في الأنباء حول استقالة نائب وزير العدل الأميركي على خلفية فضيحة التنصت على ترامب
تضارب في الأنباء حول استقالة نائب وزير العدل الأميركي على خلفية فضيحة التنصت على ترامب
ففيما قالت وسائل إعلام أميركية إن روزنشتاين قدم استقالته شفهياً لكبير موظفي البيت الأبيض، بعد أن تمّ استدعاؤه إلى البيت الأبيض، ذكرت قناة إن. بي. سي أن روزنشتاين قال إنه لن يستقيل، وإن على البيت الأبيض طرده من وظيفته.
الأمر نفسه أكد عليه مصدر مقرب من الملف لصحيفة وول ستريت جورنال.
ما هو مؤكد أن روزنشتاين تم استدعاؤه إلى البيت الأبيض من أجل توضيح ملابسات ما نشرته نيويورك تايمز في الأسبوع الماضي حول طلبه التنصت على ترامب ونقاشه في التعديل الدستوري الخامس والعشرين لعزل الرئيس الأميركي.
وعلق الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابي على القضية بأنه شديد القلق من أن رحيل روزنشتاين عن منصبه سيضع التحقيق بشأن تورط روسيا في الولايات المتحدة في خطر.
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وكانت قد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنشتاين، اقترح على نائب رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، أف. بي. آي، التنصت على دونالد ترامب لإظهار الفوضى التي تعمّ البيت الأبيض واقترح على مسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالية استخدام التسجيلات السرية لفضح ما يحصل داخل الإدارة الأمريكية، كما أشارت إلى قيامه بمناقشة احتمال تفعيل البند الثالث من التعديل اخامس والعشرين في الدستور الأمريكي لعزل ترامب مع مسؤولين آخرين.