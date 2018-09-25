شاهد: سائقة حافلة مدرسية في أمريكا تسمح للأطفال بقيادتها

ألقي القبض على سائقة حافلة مدرسية شمال غرب انديانا بالولايات المتحدة بعد شكاوى لسماحها لثلاثة أطفال بأعمار 11 و13 و17 عاما بقيادة السيارة.
جوندري ماكاتي البالغة من العمر 27 عاما، والتي تقود حافلة تابعة لمدرسة بوون غروف الثانوية، ظهرت في مقطع فيديو وهي تفسح المجال للأطفال بقيادة الحافلة لمسافة قصيرة في منطقة ريفية بالولاية، بحسب إن بي سي نيوز .
ووفقا لمسؤول الأمن في البلدة، فقد تقدم والد أحد هؤلاء الأطفال بشكوى إلى إدارة المدرسة يؤكد فيها أن ماكاتي سمحت للأطفال بالتناوب بقيادة الحافلة في طريق عودتهم إلى المنزل.
وقد ألقي القبض عليها يوم الجمعة عندما توجهت للمكتب للحصول على مرتبها الشهري، بحسب المسؤول الأمني في البلدة، بتهمة إهمال الأطفال.
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كما تم طردها من الشركة المشغلة للحافلات المدرسية، والتي أصدرت بيانا جاء فيه:"لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة بسبب تصرفات السائقة السابقة، لا شيء أهم عندنا من سلامة الطلاب الذين ننقلهم، مثل هذا السلوك غير مقبول، ويتناقض مع مبادئ شركتنا، تم تسريح السائقة من العمل، سياستنا لا تسمح بالتسامح مع الموظفين الذين قد تضر أفعالهم الآخرين".
إدارة المدرسة نشرت بيانا أعربت فيه أيضا عن خيبة أملها من تصرفات ماكاتي، معتبرة سلامة الطلاب أولوية بالنسبة لها.