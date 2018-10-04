وجّهت إلى مدير مدرسة أميركية تهمة ’’إساءة معاملة الأطفال‘‘ لإنزاله عقوبة جسدية بتلميذين عن طريق صفعهما بمضرب خشبي عريض.
الأم أبلغت االسلطت في مدينة بيتسبرغ أن ضرب ولديها اللذين يبلغا من العمر 10 و 11 عاما سبب لهما ندوب وكدمات شديدة.
مدير مدرسة أميركية يواجة تهمة الإساءة للأطفال لضربه تلميذين ’’بعنف‘‘
الأم أبلغت االسلطت في مدينة بيتسبرغ أن ضرب ولديها اللذين يبلغا من العمر 10 و 11 عاما سبب لهما ندوب وكدمات شديدة.
يوم الجمعة، ناشد غاري غونكل 50 عاماً محكمة مقاطعة بيتسبرغ من أجل براءته. وتحدث إلى وكالة أنباء ماكالستر بعد جلسة الاستماع، وقال إنه ’’على ثقة من أن كل شيء سوف ينتهي بشكل جيد‘‘.
ويضيف أيضا بأنه ضرب الأولاد لأغراض ’’تأديبية‘‘ وهو تصرف مسموح قانونيا في ولاية أوكلاهوما، وأن ذوي الولدين على علم مسبق بذلك.
في الشهر الماضي، أعلنت الهيئة التعليمية في مدرسة ’’الابتكار والأصالة‘‘ في جورجيا أنها ستبدأ بضرب الطلاب مجددا. وقامت إدارة المدرسة بالاتصال بذوي الطلاب وطلبت إذنهم لصفع أطفالهم بواسطة مضرب خشبي.
وفي حال ما إذا رفض الأهل إعطاء الإذن فإن العقوبة البديلة قد تصل إلى إيقاف دوام الطالب المعاقب لمدة خمسة أيام.
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