قدم الشريكان المؤسسان لموقع نشر ومشاركة الصور وأشرطة الفيديو إنستغرام استقالتهما الإثنين بسبب ما وصفاه بالخلاف مع الشركة الأم فيسبوك التي تشهد بعض المشاكل الأخلاقية والجدل في الأشهر الأخيرة.
استقالة مؤسسا ومديرا إنستغرام من منصبيهما بسبب خلافات مع الشركة الأم فيسبوك
استقالة مؤسسا ومديرا إنستغرام من منصبيهما بسبب خلافات مع الشركة الأم فيسبوك
وورد في بيان استقالة كيفين سيستروم الرئيس التنفيذي للإنستغرام الذي نشره موقع المؤسسة "مايك كريغر وأنا ممتنان للسنوات الثمانية الماضية حيث اشتغلنا في إنستغرام وستة سنوات في افيسبوك (...). سنأخذ بعض الوقت لإعادة استكشاف فضولنا وإبداعنا ".
وأنشأ سيستروم البالغ من العمر 34 عامًا التطبيق في العام 2010 مع مايك كريغر البالغ من العمر 32 عامًا الذي يحمل لقب "مدير الشؤون التكنولوجية منذ أن كان طلالبا بجامعة ستانفورد في وادي السليكون. وتقدر ثروة سيستروم بحسب مجلة فوربس بحوالي 1.4 مليار دولار.
وتابع سيستروم في بيان الإستقالة دون إعطاء أي سبب محدد لهذا الرحيل قائلا "إن بناء أشياء جديدة يتطلب منا أن التفكير، لفهم ما يحفزنا وجعله يتطابق مع احتياجات العالم، وهذا هو ما نريد أن نفعله". وأضاف"نحن مستعدون الآن (لفتح) الفصل الموالي".
من جهته قال مارك زوكربيرغ عبر تغريدة في تويتر "كيفن ومايك هما قائدان استثنائيان وانستغرام يعكسس مواهبهما المبدعة وتعلمت الكثير من خلال العمل معهما طوال السنوات الست الماضية، لقد استمتعت كثيرا". وتابع زوكربيرغ "لا استطيع الانتظار طويلا لرؤية ما سيبنيانه الآن".
وفي يونيو/ حزيران المنصرم، أعلن موقع إنستغرام أنه تجاوز عتبة المليار مشترك، بفضل الشعبية الكبيرة بين الشباب وأعلن عن إطلاق تطبيق جديد مخصص لفيديو، IGTV.
هذا واشترت فيسبوك إنستغرام في العام 2012 بمبلغ مليار دولار. وعزز الموقع استخداماته من خلال إضافة الإعلانات وغيرها من المحتويات المدعومة.
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