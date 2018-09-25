إدانة بيل كوسبي والحكم عليه بالسجن في قضية الاعتداء الجنسي على أندريا كونستاند

أدين الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي اليوم بتهمة الاعتداء الجنسي وحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام.
وأدين كوسبي البالغ من العمر 81 عاماً في نيسان/ أبريل الماضي بتهمة التخدير والاعتداء جنسياً على اندريا كونستاند وهي مسؤولة سابقة في جامعة تمبل اتهمت كوسبي بالاعتداء عليها في منزله في بنسلفانيا عام 2004 بعد أن زارته للحصول على المشورة المهنية.
وقال القاضي ستيفن اونيل الذي ترأس محاكمتي كوسبي "لا أحد فوق القانون بسبب المكان الذي يعيشون فيه أو من هم أو الثروة أو الشهرة أو حتى الأعمال الخيرية، يجب على المحكمة أن تنظر في حماية الجمهور وخطورة الجريمة وإعادة تأهيل المتهم"ووصف كوسبي بالعنيف المفترس جنسياً.
ولم يتم رصد أي رد فعل واضح من قبل كوسبي أو كونستاند أثناء النطق بالحكم.
وقد اتهم كوسبي، بسوء السلوك الجنسي من قبل العشرات من النساء، ولكن تم توجيه الاتهام إليه جنائياً فقط في قضية كونستاند، وبهذا يكون كوسبي النجم الأول من هذا العيار يدان بالاعتداء الجنسي في الزمن الذي يشهد فيه العالم حملة أنا أيضاً ضد الانتهاكات الجنسية.
وقد نفى الممثل مرارًا كل مزاعم سوء السلوك الجنسي.
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وقد أعطيت لكوسبي فرصة للتحدث في دفاعه لكنه رفض، وعندما سئل عما إذا كان يريد إضافة أية أقوال قال: "لا أحتاج إلى المزيد من النقاش حول ذلك"، ولم يقم الدفاع بدعوة أي شهود شخصياً ولكنه طالب بالإقامة الجبرية لكوسبي عوض السجن بالنظر إلى سنه، وهو ما رفضه الإدعاء واعتبره محاولة للهروب من السجن ومن العقاب.
وفي خطابها للمحكمة خلال جلسة الاستماع والذي نشر لاحقاً قالت كونستاند التي تبلغ من العمر 45 عاماً إنها كانت في قمة تألقها جسدياً وعاطفياً ومهنياً قبل أن يعتدي عليها كوسبي، وأنه بفعلته قد سرق روح الشباب منها وسرق صحتهاوحيوتها وثقتها بنفسها وبالآخرين.
وتحدثت عن تجدد صدمتها خلال فترة الإدعاء والمحاكمة وما شابها من هجوم عليها وانتقاد وأنها بعد مضي 15 عاماً لا زالت غير قادرة على الشفاء تماماً مما حصل والمضي قدماً.
وبحسب قانون بنسلفانيا فإن كوسبي سيضطر إلى تلقي مشورة شهرية لبقية حياته، وإذا خرج من السجن عليه القيام بالتسجيل لدى الشرطة وإعلامها بتحركاته بحيث يتم تنبيه الجيران والمدارس.