إردوغان: مساعي السلام في سوريا مستحيلة في ظل وجود الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.
وفي مقابلة يوم الأربعاء بينما كان في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إردوغان إن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
من جانب آخر فقد أكد أردوغان أن القضاء، لا الساسة، هو من سيقرر مصير قس أمريكي مسجون في تركيا لاتهامات بالإرهاب في قضية تعكر صفو العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إنه متفائل بأن تركيا ستفرج عن القس المسجون آندرو برانسون هذا الشهر. وصدر قرار بوضع برانسون رهن الإقامة الجبرية في المنزل في يوليو تموز بعد احتجازه لمدة 21 شهرا.
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وفي مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إن أي قرار بخصوص برانسون سيصدر عن المحكمة.
وأضاف "هذا شأن قضائي. جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب... ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر/ تشرين الأول ولا نعلم ما ستقرره المحكمة ولن يكون للساسة رأي في الحكم".