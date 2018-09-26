النرويج أفضل دول العالم بالنسبة لكبار السن تليها السويد والولايات المتحدة

نحو ثلاثين عاماً تفصلنا عن انفجار سكاني أبطاله كبار السن، فبحلول عام 2050 سيكون هناك ملياري شخص من كبار السن على سطح الكوكب ما يمثل نسبة 20% من سكان الأرض. وبما أن الأشخاص فوق الستين من العمر لهم مطالب حياتية مختلفة عن الأطفال أو الشباب، فإن العالم سيكون مضطراً للتكيف مع تغييراته الديموغرافية، وتبني سياسات تستوعب هذه الأعداد، وطبعاً ليس من الواضح بعد كيف سيحدث هذا.

ولكن.. حالياً ثمة بعض البلدان التي بدأت فعلاً باتخاذ بعض الخطوات الانتقالية في هذا الإطار، وعلى هذا الأساس قامت مجموعة من الباحثين من الولايات المتحدة وسنغافورة وشبكة أبحاث مجتمعات الشيخوخة بتصنيف 18 دولة على مقياس أُطلق عليه المقياس الاجتماعي للشيخوخة، وفيه تعطى الدول مجموعاً من مئة نقطة يعتمد على عدة عوامل تبين مدى الدعم الذي يحصل عليه كبار العمر.