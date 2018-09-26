قريباً ستتحول قرية في سويسرا لمنتجع سياحي. القرية هي كوريبو وهي قرية صغيرة يعيش فيها 12 شخصاً فقط !
وتقع القرية في وادي فيرزاسكا، جنوب سويسرا، وكي تحافظ على وجودها ستتحول إلى منتجع فندقي للسياح الذين يبحثون عن تجربة عطلة مختلفة.
قرية سويسرية عدد سكانها 12 نسمة فقط تتحول قريبا لمنتجع سياحي!
قريباً ستتحول قرية في سويسرا لمنتجع سياحي. القرية هي كوريبو وهي قرية صغيرة يعيش فيها 12 شخصاً فقط !
وتقع القرية في وادي فيرزاسكا، جنوب سويسرا، وكي تحافظ على وجودها ستتحول إلى منتجع فندقي للسياح الذين يبحثون عن تجربة عطلة مختلفة.
وتعد كوريبو واحدة من أصغر قرى سويسرا، تتشكل بشكل رئيسي من بيوت حجرية فارغة. كان يعيش فيها يوماً ما نحو 300 شخص قبل أن تخلو من سكانها ويبقى 12 شخصاً فقط تقريباً جميعهم متقاعدون.
ويسعى السكان الباقون لإعادة الحياة إلى القرية، على الأقل في الصيف، وبالتالي وضعوا نصب أعينهم هدف إحياء القرية كمشروع سياحي.
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وقدم فابيو جياكوماززي، مهندس المؤسسة المعنية بالمشروع، الفكرة، حيث سيحوّل مطعم القرية إلى صالة الاستقبال، وساحة القرية ستصبح بهو الفندق، أما الشوارع فستكون الممرات والمنازل ستكون الغرف، والتي يمكن حجزها بدءاً من صيف عام 2019.
وتم تخصيص حوالي 3.5 مليون فرنك سويسري (3.27 مليون دولار) لمرحلة البناء الأولى. وبحلول عام 2020 ، ستصبح كوريبو جزءاً من بلدية فيرزاسكا الجديدة والتي ستدمج سبع قرى بعدد سكان إجمالي سيبلغ حوالي 900 نسمة.