بريطانيا: بدء التحقيق في فضيحة الدم الملوث التي هزت أركان نظام الرعاية الطبي قبل 4 عقود

بدأ في لندن الاثنين التحقيق في قضية الدم الملوث والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 2400 شخص، والتي تعد أكبر فضيحة هزت نظام الرعاية الطبية البريطاني "إن. إتش. إس" على مدى تاريخه.

وتعود جذور القضية إلى السبعينيات والثمانينيات عندما تم تزويد مئات آلاف المرضى بدم ملوث بفيروس الإيدز والتهاب الكبد سي، مما يزيد المخاوف حول عدد الذين أصيبوا نتيجة ذلك.