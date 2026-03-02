الحكومة اللبنانية تحظر النشاط العسكري لحزب الله.. وإسرائيل تواصل القصف

يشهد لبنان تصعيداً خطيراً على الجبهة مع إسرائيل، بعد هجوم صاروخي ومسيرات أعلن حزب الله مسؤوليته عنه، وردّ إسرائيلي واسع طال مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

اعلان اعلان

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت الحكومة اللبنانية إجراءات حازمة لحصر دور الحزب في العمل السياسي ومنع أي نشاط عسكري ينطلق من الأراضي اللبنانية.

قرار حكومي بحظر النشاط العسكري لحزب الله

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن مجلس الوزراء قرر حظر أي نشاط أمني أو عسكري لحزب الله، وحصر دوره في الإطار السياسي فقط.

وأوضح سلام أن الدولة اللبنانية ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها لتنفيذ أي عمليات عسكرية أو أمنية، مشدداً على أن الحكومة طلبت من الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف كل من يخالف قرارات الدولة.

كما دعا رئيس الحكومة الأجهزة الأمنية إلى منع أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية وبرعاية دولية، في محاولة لاحتواء التصعيد المتسارع.

وفي السياق نفسه، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون في وقت سابق من أن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يقوّض جهود الدولة لإبقاء البلاد بعيدة عن الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أن هذه التطورات تهدد الاستقرار الداخلي.

هجوم حزب الله الأول منذ اتفاق وقف إطلاق النار

جاءت تصريحات رئيس الحكومة بعد ساعات من إعلان حزب الله إطلاق دفعة من "الصواريخ النوعية" وسرب من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي أنهى أكثر من عام من حرب مدمرة.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف موقع مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا باستخدام الصواريخ والمسيّرات، مشيراً إلى أن العملية جاءت "ثأراً لدم الإمام علي خامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه".

وأضاف البيان أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادة المقاومة وشبابها يمنح المقاومة الحق في الدفاع والرد".

رد إسرائيلي واسع وغارات على بيروت والجنوب

سارعت إسرائيل إلى الرد عبر حملة قصف جوي واسعة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت التي تُعد معقلاً رئيسياً لحزب الله ،وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائداً بارزاً في الحزب داخل العاصمة اللبنانية.

وهزّ أكثر من اثني عشر انفجاراً العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة رويترز، كما نقلت الوكالة عن مصدر طبي لبناني أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وأصدرت إسرائيل إنذاراً عاجلاً لسكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع لإخلاء بلداتهم فورا، والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد إلى أراض مفتوحة، وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

وأفاد سكان في بيروت بأنهم استيقظوا على أصوات انفجارات عنيفة، بينما شوهدت ألسنة اللهب في سماء المدينة نتيجة الغارات، كما شهدت الطرق المؤدية من الجنوب إلى بيروت ازدحاماً شديداً، مع بدء موجة نزوح لسكان بلدات جنوبية فراراً من القصف المتواصل.

نازحون فارون من الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان يجلسون في زحام مروري على طريق سريع يربط ببيروت، في مدينة صيدا AP Photo

تهديدات إسرائيلية مباشرة لقيادة حزب الله

في موازاة العمليات العسكرية، صعّد المسؤولون الإسرائيليون من لهجتهم تجاه قيادة حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحزب "سيدفع ثمناً باهظاً" لإطلاق النار باتجاه إسرائيل، مضيفاً أن الأمين العام للحزب نعيم قاسم "أصبح هدفاً للتصفية"، وفق تعبيره.

كما حذّر كاتس من أن كل من يسير في طريق علي خامنئي سيلقى المصير ذاته، في إشارة إلى تداعيات الانخراط في المواجهة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان استعداده للتعامل مع مختلف السيناريوهات العسكرية، سواء على صعيد الهجوم أو الدفاع وعلى جميع الجبهات.

وقال إن المؤسسة العسكرية كانت قد حذّرت حزب الله سابقاً من أنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا دخل المواجهة، مشيراً إلى أن التقديرات العسكرية ترجّح استمرار العمليات لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

وأضاف أنه سيواصل استهداف مواقع داخل لبنان، مؤكداً أن خيار تنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية ما زال قيد البحث ضمن الخطط العسكرية المطروحة.

بدوره، توقع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير استمرار القتال مع حزب الله لأيام عديدة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية انتقلت من وضع الدفاع إلى ما وصفه بـ"المعركة الهجومية".

تصعيد إقليمي متزامن بين إسرائيل وإيران

يتزامن التصعيد على الجبهة اللبنانية مع تطورات إقليمية أوسع، إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين أن "مئات الطائرات التابعة لسلاح الجو تضرب في لبنان وإيران في وقت واحد"، وأضاف أن حزب الله يعرف ما الذي يفعله، وقد تم تحذيره مسبقاً، لكنه سيواجه عواقب قاسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران بدأت صباح السبت، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يوسّع حملته العسكرية ضد إيران، مع زيادة الضربات على ما وصفها بـ"العناصر الأساسية للنظام"، حيث استهدفت الغارات العاصمة طهران ومناطق أخرى.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع إسرائيلية حساسة، بينها مقر الحكومة في تل أبيب ومراكز أمنية وعسكرية في حيفا والقدس الشرقية.

وأوضح بيان للحرس أن الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ بالستية من طراز خيبر كما أعلن استهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقر قائد سلاح الجو في القدس.