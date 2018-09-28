زوجة عمران خان: زوجي هو "زعيم القرن" يليه رجب طيب أردوغان

في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ زواجها قالت قرينة رئيس وزراء باكستان عمران خان إن الشعب الباكستاني "محظوظ" لأن لديه زعيم مثل زوجها.
ووصفت بشرى عمران زوجها في مقابلة تلفزيونية مع Hum TV " بزعيم القرن ". وقالت في هذا الصدد إنه بعد "القائد الأعظم" وتقصد محمد علي جناح، يأتي عمران خان ويليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
سيدة باكستان الأولى قالت في هذا الصدد: "حينما يشاء الله أن يغير مصير أمة ينعم عليها بقائد لا بسياسي. والقائد الأعظم (محمد علي جناح) كان كذلك. وفي وقتنا المعاصر، تقول السيد بشرى فإن عمران خان هو "زعيم العصر" ومن بعده أردوغان. أما الباقي فهم مجرد ساسة لا أكثر.