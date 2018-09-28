ازدادت أعداد الزوار والسياح إلى الأراضي التركية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الفائت، لتسجل مستويات قياسية، متجاوزة حد الـ 27 مليون زائر في 8 أشهر.
زيادة قياسية في تدفق السياح إلى تركيا.. والروس أكثرهم!
زيادة قياسية في تدفق السياح إلى تركيا.. والروس أكثرهم!
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحة أن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا في شهر آب (أغسطس) لوحده، ارتفع إلى 5.4 مليون شخص، بمعدل زيادة بلغ 15.6 بالمئة على أساس سنوي.
كما أشارت البيانات إلى أن عدد الزائرين الأجانب قفز 22.9 بالمئة إلى 27.02 مليون زائر في أول ثمانية أشهر من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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وحسب إحصاءات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة، ونقلته وكالة الأناضول فقد بلغ إجمالي عدد السياح الأجانب في تركيا خلال هذه الفترة 27 مليوناً و23 ألفاً و134 سائحاً.
كما ازداد عدد السياح في الشهر لفائت (شهر الذروة) بنسبة 15.56 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لبيلغ 5 ملايين و383 ألفاً و332 سائحاً.
مع تدهور الليرة التركية.. زيادة السياحة
وبالنظر إلى تراجع قيمة العملة الوطنية في تركيا فإن قطاع السياحة بات أكثر إغراء للشركات السياحية أو الأفراد لتنظيم رحلات إلى أحد أهم بلدان المنطقة من حيث الوجهات السياحية، بالاستفادة من فارق سعر صرف العملة. فقد أظهرت بيانات رسمية تدهور الليرة التركية 40 بالمئة هذا العام لأسباب سياسية واقتصادية.
الروس أكثر السياح في تركيا
وحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة في تركيا فقد حلّ الروس في المرتبة الأول من حيث أعداد السياح الأجانب الأكثر قدوماً إلى البلاد الشهر الثامن، بـ 910 آلاف و466 سائحاً، وجاء الألمان في المرتبة الثانية بـ654 آلاف و737 سائحاً.