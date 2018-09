47 مسافرا حالفهم الحظ بعد تحطم طائرتهم.. شاهد الفيديو

UPDATE ‼️ Kinisou Pwe Sa Jok Rong Seni Aramasaj Non Chuuk Pwe Meinisin Passenger Ir Mi Tikeuu Me Non Ei Sepenin , Ir Mi Manau ! Kinisou God , Kinisou Ngeni Meinisn kei Aramasen Non Chuuk Ar Aninis Fengen Meinisin Ne Anisauu Kewe Passenger ! [ REPOST ‼️‼️⁉️ from Jumeta Esenaf PLANE CRASH IN CHUUK ! ]