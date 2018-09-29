فيديو: مشاهد الدمار الكارثي وموجات تسونامي تجتاح جزيرة سولاويسي في إندونيسيا

أظهرت لقطات فيديو صوراً مأساوية كارثية للدمار الذي خلفه زلزال قوي متبوع بتسونامي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسا مخلفاً مئات القتلى والجرحى.
وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث إن عمال الإنقاذ ما يزالون يحاولون الوصول إلى جميع زوايا المنطقة المنكوبة إلا أن حطام الأبنية وانقطاع الاتصالات يحول دون نجاحهم في إتمام المهمة.
وكان أغلب الضحايا من مدينة بالو التي يقطنها حوالي 380 ألف شخص. وتأثرت هذه المدينة بأمواج تسونامي بشكل كبير بسبب امتدادها حول خليج ضيق مما جعل ارتفاع منسوب المياه يتجاوز 20 قدماً ( ستة أمتار),
وقال مسؤولون إن الكارثة الحقت أضراراً بالعديد من المشافي وأدت إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات مما يعيق جهود عمليات البحث عن ناجين ونقل الجرحى إلى المستشفيات.
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