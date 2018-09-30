مشاهير عرب يتحدثون ليورونيوز في اختتام مهرجان الجونة السينمائي

أسدل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية الستار مساء الجمعة في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر بشرق مصر.
شارك في حفل الختام عدد كبير من النجوم بينهم الأمريكي أوين ويلسون والمصرية ليلى علوي والتونسية هند صبري والأردني إياد نصار واللبنانية كارمن بصيبص.
وكانت جائزة المهرجان الكبرى من نصيب فيلم ’’أرض متخيلة‘‘ من سنغافورة، بينما ذهبت نجمة الجونة الفضية للأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان للفيلم البريطاني ’’راي.. وليز‘‘ للمخرج ريتشارد بيلينغهام وذهبت البرونزية لفيلم ’’الوريثتان‘‘ للمخرج مارسيلو مارتينيسي من باراغواي.
وفاز الفيلم المصري ’’يوم الدين‘‘ للمخرج أبو بكر شوقي بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة البولندية جوانا كوليغ عن دورها في فيلم ’’حرب باردة‘‘ بينما منحت التونسي محمد ظريف جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم ’’ولدي‘‘.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة والتي ضمت 23 فيلما، فاز بنجمة الجونة الذهبية الفيلم الكولومبي ’’أغنيتنا للحرب‘‘ للمخرجة خوانيتا أونزاغا وحصل الفيلم الفلبيني ’’حُكم‘‘ للمخرج ريموند ريبا غوتيريز على نجمة الجونة الفضية بينما فاز الفيلم التونسي ’’بطيخ الشيخ‘‘ للمخرجة كوثر بن هنية بنجمة الجونة البرونزية.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية فيلم ’’ألوان مائية‘‘ للمخرج الروسي فيكتور كوساكوفسكي بينما حصل فيلم ’’عن الآباء والأبناء‘‘ للمخرج السوري طلال ديركي على جائزتي النجمة الفضية وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.
يقول ديركي ’’كنت قلقاً من رد فعل الجمهور العربي كون الفيلم يعرض موضوع حساس للغاية مثل سلطة الأب وغياب المرأة والجهاد والدين والمزيد من الأسئلة الكبيرة".
وفاز فيلم ’’المرجوحة‘‘ للمخرج اللبناني سيريل عريس بجائزة النجمة البرونزية.
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وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل الأمريكي سلفستر ستالون بمنحه ’’جائزة الإنجاز الإبداعي‘‘ وهي الجائزة ذاتها التي منحها المهرجان لاثنين آخرين بالافتتاح هما المنتجة التونسية درة بوشوشة والمخرج المصري داود عبد السيد.
مدير المهرجان انتشال التميمي قال في كلمة الختام "تنتهي فعاليات الدورة الثانية من مهرجاننا ولكنها بالنسبة لفريق المهرجان أو على الأقل لقسم منه نقطة انطلاق للتحضير للدورة القادمة".
وأضاف "ونحن على أعتاب الدورة الثالثة نعي أن المهرجان يجب أن يرسخ ويعمق كل نشاط يقوم به ويبحث عن كل جديد حتى تكون الدورة القادمة أقوى وأبهى ويظل المهرجان محافظا على هذا الألق".