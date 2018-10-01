قالت الشرطة الصومالية إن تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف موكبا تابعا للاتحاد الأوروبي ويضم سيارات مصفحة في العاصمة مقديشو الاثنين فألحق أضرارا بسيارة ولم يتسبب في سقوط ضحايا.
تفجير بسيارة ملغومة يستهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال
تفجير بسيارة ملغومة يستهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال
ورأى شاهد رجالا يجرون السيارة بعد تضررها في التفجير. وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ولم يتضح من المسؤول عن التفجير لكن حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة تشن هجمات في البلد الأفريقي من حين لآخر.
ويرغب المتشددون الموالون لتنظيم القاعدة في الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب وفرض حكمهم الذي يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
والاتحاد الأوروبي أحد المصادر الرئيسية لتمويل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في حماية الحكومة المركزية في الصومال من الإسلاميين.
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