شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد مزاداً علنياً أداره رئيس الوزراء عمران خان لبيع مجموعة من الجواميس كانت من مخزون الماشية في مقر إقامته.
شاهد: رئيس الوزراء الباكستاني يقيم مزادا علنيا لبيع مخزون جواميس نواز شريف
شاهد: رئيس الوزراء الباكستاني يقيم مزادا علنيا لبيع مخزون جواميس نواز شريف
وضمن أحدث إجراءات حملة التقشف التي أطلقها رئيس الوزراء عمران خان الهادفة خفض النفقات وزيادة جمع الإيرادات لتعزيز الاقتصاد الباكستاني المتعثر تم بيع ما مجموعه ثمانية جاموس في مزاد علني مقابل ما يقرب من 2.3 مليون روبية (19000 دولار).
واقتنيت هذه الحيوانات عام 2014 من قبل حكومة رئيس الوزراء المخلوع، بسبب تهم الفساد، نواز شريف.
وتدفق أنصار الزعيم السابق إلى المزاد ولم يمانعوا دفع أضعاف سعر السوق لهذه الحيوانات لاعتبارهم أنها تمثل جزءاً من التاريخ، وسعادتهم بكونها ذكرى مرتبطة بزعيمهم نواز شريف حسب تعبيرهم. ومع ذلك، اشتكى آخرون في المزاد من ارتفاع الأسعار، وأنها لا تتيح للناس العاديين الشراء.
للمزيد على يورونيوز:
زوجة عمران خان: زوجي هو "زعيم القرن" يليه رجب طيب أردوغان
الصين لباكستان.. المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري للعلاقات بين البلدين
البنتاغون يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار بحجة أنها "لا تلاحق الإرهابيين"
وقال جافيد إقبال المسؤول الحكومي الذي أشرف على البيع: "المزاد لم يكن جيداً فحسب. كان جيداً للغاية."
وانتخب خان في تموز/ يوليو الماضي على أساس وعود بخفض الإنفاق الحكومي المفرط وبناء دولة رفاهية إسلامية في الدولة الفقيرة في جنوب آسيا.
وكجزء من حملة التقشف المستمرة، قامت باكستان ببيع عشرات السيارات الفاخرة التي تعود ملكيتها لمنزل رئيس الوزراء، كما أطلقت حملة تمويل جماعي لبناء سد في شمال البلاد.